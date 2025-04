Betalingsverwerker Adyen getroffen door cyberaanval

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen is maandagavond getroffen door meerdere ddos-aanvallen. De eerste aanval was rond 19.00 uur en had gevolgen voor klanten in Europa. De problemen werden verholpen, maar rond 20.35 uur meldde het bedrijf een tweede ddos-aanval. De functionaliteiten werden wederom grotendeels hersteld, maar rond 23.35 uur was er opnieuw sprake van een "beperkte beschikbaarheid van diensten", aldus het bedrijf.

Een ddos-aanval stuurt zoveel internetverkeer naar een server dat deze overbelast raakt.

Adyen fungeert bij betalingen online of aan de kassa als schakel tussen verkopers en banken. Zo verwerkt het bedrijf betalingen voor bedrijven als Hellofresh, Spotify en Groupon. Vorig jaar handelde het fintechbedrijf transacties af met een totale waarde van bijna 1286 miljard euro.