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Natuurbrand bij Ouddorp breidt zich niet meer uit door stoplijnen

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 19:21
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OUDDORP (ANP) - De grote natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit, meldt de veiligheidsregio. Aangebrachte stoplijnen houden de verspreiding van het vuur tegen. De brandweer maakt stoplijnen door met speciale sproeiers een strook begroeiing nat te maken.
Het blussen van de brand blijft lastig. "De kern van de brand ligt in een gebied dat moeilijk bereikbaar is voor de brandweer." De inzet van de blushelikopter is daarom extra belangrijk.
De brand in het natuurgebied ontstond donderdagmiddag. Een paar uur daarna werd duidelijk dat een gebied van ongeveer 170 meter lang en 40 meter breed in de brand staat. Of die omvang hetzelfde is gebleven, is nog niet duidelijk.
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