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Natuurbrand in België geblust, nu al meer branden dan vorig jaar

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 20:17
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DOISCHE (ANP/BELGA) - De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de zuidelijke provincie Namen geblust. Het was zeker de 118e natuurbrand van dit jaar, waardoor er nu al meer branden zijn geweest dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent.
Bij de brand in Namen van woensdag is 6 hectare verwoest. Bij alle eerdere branden bij elkaar ging het in totaal om 31 hectare. Dat staat niet in verhouding tot de grote natuurbranden in Frankrijk en Spanje van dit moment. Daar zijn tienduizenden hectares in rook opgegaan.
Toch neemt ook in België het risico op natuurbranden toe, waarschuwen de onderzoekers van de Universiteit Gent. "Door de klimaatverandering neemt het aantal dagen met verhoogd natuurbrandgevaar toe. Vooral tijdens langdurige droge periodes kunnen bossen, heidegebieden, graslanden, duinen en moerassen snel vlam vatten."
De Belgische provincie Limburg wordt dit jaar het meest getroffen door de branden.
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