ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fed houdt rente gelijk, wel stemmen in bestuur voor verhoging

Economie
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 20:22
anp290726183 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse centrale bank handhaaft opnieuw de rente in de Verenigde Staten. Binnen het beleidsbepalende comité van de Federal Reserve waren er wel drie stemmen voor een verhoging, maar negen bestuursleden stemden voor het handhaven van de rente.
Het belangrijkste rentetarief in de VS blijft op een niveau tussen 3,50 tot 3,75 procent. Het is de vijfde vergadering van de Fed op rij waarbij er geen wijziging wordt aangebracht in de rente, ondanks de hoge inflatie door de sterk gestegen brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege die hoge inflatie werd door sommige economen dan ook rekening gehouden met een renteverhoging door de Fed.
President Donald Trump kwam maandag nog met een oproep voor een renteverlaging van de Fed.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-410135638

80% werken, 90% salaris, 100% pensioen opbouwen: de tussenweg naar eerder stoppen die bijna niemand kent

Scherm­afbeelding 2026-07-29 om 07.22.29

Artsen verklaarden baby Noah dood, de uitvaartverzorger zag hem bewegen

122594451_m

Wat kost het om twee kinderen 4 jaar lang 2 dagen per week naar de crèche te brengen?

251363825_m

Deze waarschuwing over je auto voltanken op hete dagen gaat al jaren rond. Maar klopt het eigenlijk wel?

nieuwe-kleding-wasmachine

Moeten nieuwe broek of rok eerst in de was? Ja, en dit is waarom

anp 471558734

Eén klein woordje kan je helpen om beter met tegenslag om te gaan

Loading