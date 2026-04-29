Natuurbrand in bos bij Den Ham in Overijssel

DEN HAM (ANP) - In een bos bij het Overijsselse Den Ham woedt een natuurbrand, meldt de Brandweer Twente. Die heeft opgeschaald naar "grote brand om voldoende materiaal en mensen ter plaatse te hebben".

De brand woedt in een bos nabij de Bosweg. Mensen in de buurt worden gevraagd om hulpdiensten de ruimte te geven.

Door de aanhoudende droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. De harde wind zorgt woensdag voor extra ongunstige omstandigheden. Op het militaire oefenterrein bij 't Harde woedt momenteel een grote brand, waarvan de rook zich over een groot deel van westelijk Nederland heeft verspreid.

Ook was er een natuurbrand bij Tilburg en bij een stukje bos in het Friese Ouwsterhaule. Die zijn inmiddels onder controle.