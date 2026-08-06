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Natuurbrand in duinen bij Ouddorp laait verder op

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 17:29
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OUDDORP (ANP) - De natuurbrand die donderdagmiddag in het duingebied langs het Oosterduinpad bij het Zuid-Hollandse Ouddorp woedt, breidt zich uit. Voor het incident is opgeschaald van Grip 1 naar Grip 2. Dat betekent onder meer dat een Regionaal Operationeel Team de coördinatie van de brandbestrijding en informatievoorziening op zich neemt. De brandweer krijgt ook hulp van korpsen uit de regio.
De exacte omvang van het brandende gebied is nog niet bekend. Bij het blussen is een brandweerman gewond geraakt, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van zijn verwondingen is niet bekend.
Omdat er veel rook vrijkomt, wordt mensen gevraagd om uit de rook te blijven. In de omgeving van het incident zijn veel bezoekers en toeristen aanwezig, onder andere op de fietspaden. "Volg aanwijzingen van de hulpdiensten op. Zo voorkom je gevaarlijke situaties en geef je de hulpdiensten de ruimte om veilig en effectief te kunnen werken", waarschuwt de veiligheidsregio.
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