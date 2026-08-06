Wielrenner Lemmen wint etappe en pakt leiding in Ronde van Polen

KARPACZ (ANP) - De Nederlandse wielrenner Bart Lemmen heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen, en daarmee de leiding in het algemeen klassement overgenomen. Het is de eerste profzege voor de 30-jarige renner van Visma - Lease a Bike. Hij klopte de Italiaan Christian Scaroni in Karpacz. Axel Laurance uit Frankrijk werd derde op 14 seconden.

In het algemeen klassement heeft Lemmen 6 seconden voorsprong op Scaroni. Marco Brenner uit Duitsland staat derde op 26 seconden van Lemmen.

Het was een chaotische etappe, die zelfs even werd geneutraliseerd door een massale valpartij. Ook Lemmen zou daarbij betrokken zijn geweest. Na de neutralisatie vielen onder meer Lemmen en Scaroni aan.

Eerste zege

Lemmen begon op latere leeftijd dan gebruikelijk aan wielrennen en tekende in 2024 bij Visma - Lease a Bike. Hij reed drie grote rondes in dienst van de ploeg en heeft nu dus zijn eerste zege geboekt.

De Ronde van Polen telt nog drie etappes, waaronder een afsluitende individuele tijdrit op zondag.