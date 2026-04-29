Natuurbrand 't Harde ontstond tijdens oefening op schietterrein

'T HARDE (ANP) - De grote brand op het militaire oefenterrein bij 't Harde ontstond tijdens een militaire oefening op het schietterrein, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee woensdag. Maar of de brand ook veroorzaakt is door de oefening is nog niet bekend. Daar doet de marechaussee onderzoek naar.

De brand ontstond aan het einde van de ochtend. Hoe laat precies is niet bekend bij de marechaussee. De militairen die bezig waren met de oefening zijn geëvacueerd. Met hoeveel ze aan het oefenen waren, is niet bekend.

De marechaussee weet niet of er gebouwen of materieel van Defensie bedreigd worden door de natuurbrand.