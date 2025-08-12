Thunberg wil opnieuw met actievoerders richting Gaza

MADRID (ANP) - De bekende Zweedse activist Greta Thunberg wil opnieuw meedoen met een poging van pro-Palestijnse actievoerders om de Gazastrook per zee te bereiken. De beweging Global Sumud Flotilla wil eind deze maand vanuit Spanje vertrekken en de Middellandse Zee overvaren richting het door Israël bezette gebied.

In een verklaring meldt de beweging dat de 22-jarige Thunberg de missie ook helpt begeleiden. De bedoeling is dat tientallen boten richting Gaza gaan varen.

In juni probeerde Thunberg aan boord van een boot van de Freedom Flotilla, een andere organisatie met een vergelijkbare missie, Gaza ook te bereiken. De boot werd onderschept door Israël en de opvarenden, onder wie ook een Nederlander, werden naar Israël gebracht en het land uitgezet.