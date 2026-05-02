ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen start als vijfde in sprintrace Miami, pole voor Norris

Sport
door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 2:33
MIAMI (ANP) - Max Verstappen heeft zijn goede vrije training een redelijk vervolg gegeven in de sprintkwalificatie bij de Grote Prijs van Miami. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull tekende op het zeer warme stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium voor de vijfde tijd. Lando Norris van McLaren was de snelste in de sprintkwalificatie en start zaterdag vanaf poleposition.
Eerder op vrijdag reed Verstappen (28) tijdens de enige vrije training in Miami naar de tweede tijd, achter Charles Leclerc. De coureur van Ferrari eindigde in de kwalificatie als vierde. WK-leider Kimi Antonelli start zaterdag van de tweede plaats, voor Oscar Piastri, de teamgenoot van Norris.
De prestaties van vrijdag zijn een aardige opsteker voor Verstappen, die een teleurstellende start van het seizoen kende. De Limburger bezet na drie races met 12 punten de negende plaats in de WK-stand. Na de laatste grand prix in Japan eind maart lag de koningsklasse in april stil, omdat de races in Saudi-Arabië en Bahrein om de onrust in het Midden-Oosten werden geschrapt.
Red Bull maakte gebruik van de pauze van vijf weken om aan de auto te werken, in de hoop deze te verbeteren. De RB22 van Verstappen kwam tijdens de vrije training in Miami voor de eerste keer het circuit op met de in april geteste roterende 'Macarena-vleugel'.
De sprintrace begint zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Het is de tweede van zes sprintraces dit seizoen. George Russell (Mercedes) won medio maart de eerste in Shanghai. Verstappen eindigde daar als negende. Zondag staat om 22.00 uur de hoofdrace op het programma.
loading

Loading