WINTERSWIJK (ANP) - De natuurijsbaan in Winterswijk is maandagmorgen weer opengegaan. Na een nacht sproeien lag er ongeveer 8 millimeter ijs op de baan. Zo'n 150 mensen kwamen schaatsen. Dat zegt ijsmeester Hendrik van Prooije van de Winterswijkse ijsvereniging.

De vereniging kon zondagavond om 21.00 uur beginnen met sproeien. Volgens Van Prooije waren er maar weinig ijsbanen waar dat mogelijk was, omdat het op veel plaatsen pas laat voldoende vroor. De baan heeft een witte, geïsoleerde ondergrond die overdag minder snel opwarmt. Daardoor kan de vereniging eerder op de avond ijs maken.

Rond 10.30 uur ging de baan dicht om de ijslaag te beschermen. Maandagavond wordt er opnieuw gesproeid.

'Geen verwachtingen'

Hoe het de komende dagen verdergaat, bekijkt de vereniging per dag. "We verbinden er geen verwachtingen aan", zegt Van Prooije.

Begin november was de baan ook al een ochtend open. Toen testte de vereniging de sproeiapparatuur en ontstond een ijslaagje van 2,5 millimeter. Daar kwamen ongeveer tweehonderd schaatsers op af.