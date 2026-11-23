AMSTELVEEN (ANP) - KLM stelt vluchten naar Saudi-Arabië opnieuw langer uit vanwege de onveilige situatie in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij heeft vluchten naar de steden Riyad en Dammam geannuleerd tot en met 10 januari. Eerder deze maand zei KLM nog dat tot en met 27 december niet naar die bestemmingen zou worden gevlogen.

De Saudische hoofdstad Riyad is de afgelopen tijd meermaals aangevallen met drones en raketten door de Jemenitische Houthi-rebellen. Daarbij is ook de luchthaven van Riyad geraakt. Vorige week werd ook het hoogste gebouw in Riyad beschadigd door een Houthi-aanval.

KLM meldde in oktober dat tot eind maart niet van Amsterdam naar Dubai wordt gevlogen.