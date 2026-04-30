Natuurmonumenten maakt zich 'ernstig zorgen' om natuur na branden

AMSTERDAM (ANP) - Natuurmonumenten maakt zich "ernstig zorgen" om de natuur vanwege de grote branden deze week. Dat zei lobbyist Nelleke Hijmans van de organisatie donderdagavond in talkshow Eva.

De lente is een kwetsbaar moment voor de natuur, legde Hijmans uit. Maar de Nederlandse natuur is volgens haar sowieso heel kwetsbaar, onder meer omdat gebieden versnipperd zijn en te lijden hebben onder te hoge uitstoot van stikstof. Vuur hoort bij de natuur, aldus Hijmans, maar een brand vraagt wel om voldoende "randvoorwaarden" voor herstel en die zijn er op het moment niet. "Dus wij maken ons ernstig zorgen."

Meerdere grote branden ontstonden op militaire oefenterreinen. Of oefeningen ook de branden hebben veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Generaal Onno Eichelsheim liet weten dat de oefeningen niet gepauzeerd gaan worden. Wel neemt Defensie maatregelen om meer branden te voorkomen. Hijmans vindt dat een goede stap. Natuurmonumenten kijkt ook hoe brandveilig de natuurgebieden zijn die de organisatie in beheer heeft.

Volgens Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) lopen vooral reptielen "grote risico's" bij een natuurbrand. Grotere zoogdieren en vogels kunnen makkelijker vluchten voor het vuur. Reptielen zijn vaak niet snel genoeg. Een deel weet wel te overleven, bijvoorbeeld door zich te verstoppen in holletjes. Maar doordat veel begroeiing verbrandt, zijn zowel schuilplaatsen als prooidieren en dus voedsel verdwenen. Op de zwartverbrande ondergrond zijn reptielen bovendien goed te zien en dus kwetsbaarder om opgegeten te worden.