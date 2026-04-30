Vijftien doden in Libanon na Israëlische aanvallen donderdag

BEIROET (ANP/AFP) - Bij Israëlische aanvallen op het Libanese dorp Zebdine zijn zes mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Volgens het ministerie komt het totaal aantal doden dat donderdag viel door Israëlisch vuur daarmee op vijftien.

De Libanese president Joseph Aoun beschuldigde Israël er eerder op donderdag van dat het aanhoudend het staakt-het-vuren met Libanon schendt. Begin van de middag droeg het Israëlische leger Libanezen nog op elders een onderkomen te zoeken, in aanloop naar aanvallen.

Het land stelt nog altijd een bufferzone te willen handhaven in het zuiden van Libanon, waar het is opgetrokken tot aan de zuidoever van de Litani-rivier.