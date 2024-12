Natuurorganisaties krijgen gelijk in rechtszaak over boskap

ARNHEM (ANP) - Een aantal natuuractiegroepen heeft gelijk gekregen in een rechtszaak over het kappen van bos in Nederland. De organisaties wilden dat de rechtbank een gedragscode over bossen zou vernietigen. Volgens de actiegroepen geeft de gedragscode bosbeheerders te veel mogelijkheden om stukken bos kaal te kappen. De rechtbank in Arnhem verklaarde het beroep van de natuurorganisaties vrijdag gegrond.

De zogeheten Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer werd enkele jaren terug goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Volgens de eisers in de zaak liet de code ruimte voor het toebrengen van "grote en onomkeerbare schade aan bossen en de biodiversiteit".

Het grootste bezwaar van de natuuractiegroepen draaide om de zogeheten kaalkap, waarbij in één keer een grote hoeveelheid hout geoogst wordt. "Daarmee en met de gekapte aanwezige struiklaag en het tak- en tophout kan snel geld verdiend worden door verkoop aan papierindustrie en biomassacentrales." Volgens de organisaties had de minister daarom "onder druk van de bosbouwsector, kaalkap in de gedragscode opgenomen, onder de termen groepen- en schermkap".

"Ik ben bijzonder blij dat eindelijk, na vijf jaar strijd, de rechter nu een streep haalt door de gedragscode bossen, een heilloze coproductie van de boseigenaren en het landbouwministerie, die kaalkap van het bos promoot als bescherming van flora en fauna", reageert Frits van Beusekom van de Stichting Natuurbelang. "Deze uitspraak betekent het einde van de huidige wildwestsituatie in het Nederlandse bos. Dit is een cruciale overwinning voor onze bossen en biodiversiteit", voegt Fenna Swart van Comité Schone Lucht daaraan toe.