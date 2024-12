Noodbevel om toestroom mensen na aanspoelen pakketten Bergen

BERGEN (ANP) - Voor delen van het strand in Noord-Holland is een noodbevel afgegeven omdat er meerdere pakketten zijn gevonden langs de kust. Wat er in de pakketten zit is nog onbekend, maar de afgelopen weken zijn meermaals pakketten met drugs aangespoeld langs de Noordzeekust.

De pakketten werden aan het einde van de middag gevonden bij Bergen en Egmond, en het noodbevel geldt voor die stranden. Volgens de politie is deze afgegeven "vanwege de toestroom van mensen". Dankzij het noodbevel kan de politie mensen wegsturen.

De politie en de douane zijn bezig met een zoektocht. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet. Een politiewoordvoerder raadt mensen aan om van de pakketten af te blijven, omdat niet duidelijk is wat erin zit. "Mochten mensen iets aantreffen, dan kunnen ze direct 112 bellen", zegt hij.