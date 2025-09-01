NAVO buigt zich over Russische bombardementen op Oekraïne

BRUSSEL/KYIV (ANP) - De NAVO-landen en Oekraïne hebben een spoedvergadering belegd om de aanhoudende zware Russische bombardementen op Kyiv en de rest van het land te bespreken. Oekraïne hoopt op "gezamenlijke stappen" tegen Ruslands "escalerende terreur", zegt buitenlandminister Andri Sybiha.

Rusland voerde de afgelopen dagen weer massale aanvallen uit met drones en raketten. Onder meer de EU-ambassade en een Britse overheidsinstelling voor cultuur in de Oekraïense hoofdstad werden getroffen. Daarmee toont het land dat het "de vredesinspanningen verwerpt" die de VS onderneemt, zegt Kyiv. Rusland zou gestraft moeten worden voor het voortzetten van de oorlog.

Oekraïne is geen NAVO-lid en mag dat van de VS en andere lidstaten voorlopig ook niet worden. Maar het partnerland en aspirant-lid is wel een vaste NAVO-Oekraïne-raad gegund, die het kan bijeenroepen als het zich bedreigd voelt en hulp wil vragen. Maandag komen de ambassadeurs van de NAVO-landen bijeen in deze raad.