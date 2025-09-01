ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAVO buigt zich over Russische bombardementen op Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 12:33
anp010925095 1
BRUSSEL/KYIV (ANP) - De NAVO-landen en Oekraïne hebben een spoedvergadering belegd om de aanhoudende zware Russische bombardementen op Kyiv en de rest van het land te bespreken. Oekraïne hoopt op "gezamenlijke stappen" tegen Ruslands "escalerende terreur", zegt buitenlandminister Andri Sybiha.
Rusland voerde de afgelopen dagen weer massale aanvallen uit met drones en raketten. Onder meer de EU-ambassade en een Britse overheidsinstelling voor cultuur in de Oekraïense hoofdstad werden getroffen. Daarmee toont het land dat het "de vredesinspanningen verwerpt" die de VS onderneemt, zegt Kyiv. Rusland zou gestraft moeten worden voor het voortzetten van de oorlog.
Oekraïne is geen NAVO-lid en mag dat van de VS en andere lidstaten voorlopig ook niet worden. Maar het partnerland en aspirant-lid is wel een vaste NAVO-Oekraïne-raad gegund, die het kan bijeenroepen als het zich bedreigd voelt en hulp wil vragen. Maandag komen de ambassadeurs van de NAVO-landen bijeen in deze raad.
Vorig artikel

Experts: optreden Israël in Gaza is genocide

Volgend artikel

Luchtalarm verlengd met lawaaiorkest tegen Israëlbeleid kabinet

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

shutterstock 598929575

Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

23684988 m

Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten

ANP-530061156

'Kwakzalver' Griet Op de Beeck was geen succes bij Zomergasten