Luchtalarm verlengd met lawaaiorkest tegen Israëlbeleid kabinet

DEN HAAG (ANP) - Mensen zijn iets voor 12.00 uur gestopt met hun bezigheden om mee te doen aan de actie #wijwerkenhiernietaanmee. Deelnemers op verschillende plekken in het land gingen de straat op en verlengden het maandelijkse luchtalarm met vijf minuten door op potten en pannen te slaan. Met de actie wil de organisatie de regering aansporen om meer te doen om "het genocidale geweld tegen de Palestijnen te stoppen".

Op de Turfmarkt in Den Haag deden ongeveer tweehonderd mensen mee aan het lawaaiorkest met keukengerij of door te applaudisseren. De meesten droegen rode kleding. Op het plein is met krijt "werk niet mee aan genocide" geschreven.

Docenten van de Universiteit van Amsterdam deden op verschillende plekken in de hoofdstad mee aan de actie, meldde universiteitsblad Folia. Op beelden zijn honderden demonstranten te zien bij de Roeterseilandcampus. Ook zij droegen overwegend rood.

Mensen die niet konden meedoen, werden opgeroepen om op sociale media een zandloper te plaatsen uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza.