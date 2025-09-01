ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchtalarm verlengd met lawaaiorkest tegen Israëlbeleid kabinet

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 12:46
anp010925096 1
DEN HAAG (ANP) - Mensen zijn iets voor 12.00 uur gestopt met hun bezigheden om mee te doen aan de actie #wijwerkenhiernietaanmee. Deelnemers op verschillende plekken in het land gingen de straat op en verlengden het maandelijkse luchtalarm met vijf minuten door op potten en pannen te slaan. Met de actie wil de organisatie de regering aansporen om meer te doen om "het genocidale geweld tegen de Palestijnen te stoppen".
Op de Turfmarkt in Den Haag deden ongeveer tweehonderd mensen mee aan het lawaaiorkest met keukengerij of door te applaudisseren. De meesten droegen rode kleding. Op het plein is met krijt "werk niet mee aan genocide" geschreven.
Docenten van de Universiteit van Amsterdam deden op verschillende plekken in de hoofdstad mee aan de actie, meldde universiteitsblad Folia. Op beelden zijn honderden demonstranten te zien bij de Roeterseilandcampus. Ook zij droegen overwegend rood.
Mensen die niet konden meedoen, werden opgeroepen om op sociale media een zandloper te plaatsen uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza.
Vorig artikel

NAVO buigt zich over Russische bombardementen op Oekraïne

Volgend artikel

Activistenschepen met hulp voor Gaza keren terug om slecht weer

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

shutterstock 598929575

Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

ANP-530061156

'Kwakzalver' Griet Op de Beeck was geen succes bij Zomergasten

23684988 m

Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten