Experts: optreden Israël in Gaza is genocide

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 12:12
DEN HAAG (ANP/RTR) - Een internationale organisatie van genocideonderzoekers heeft geoordeeld dat het Israëlische optreden in de Gazastrook aangemerkt kan worden als genocide. "Het beleid en de acties van Israël in Gaza voldoen aan de juridische definitie van genocide zoals vastgelegd in Artikel II van het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van de Verenigde Naties (1948)", staat in een resolutie die is aangenomen door leden van de International Association of Genocide Scholars (IAGS).
Israël ontkent steeds dat sprake is van genocide. Het land betoogt dat het om zelfverdediging gaat. Israël begon de operatie in Gaza nadat Hamas in oktober 2023 een bloedige verrassingsaanval had uitgevoerd op Israëlisch grondgebied. Sindsdien zijn in de Gazastrook tienduizenden doden gemeld.
De IAGS-leden veroordelen ook de aanval van Hamas op Israël. Toch reageert de Palestijnse groep positief op de resolutie. Volgens Hamas neemt zo de druk op de internationale gemeenschap toe om in te grijpen.
