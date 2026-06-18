NAVO-chef Rutte noemt Finse kernwapenwet 'historische keuze'

BRUSSEL (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte noemt de keuze van Finland om het totaalverbod op kernwapens af te schaffen een "historische keuze". Dat zegt de NAVO-secretaris-generaal desgevraagd tegen journalisten in Brussel, waar de defensieministers van NAVO-lidstaten bijeen waren voor overleg.

Het Finse parlement stemde woensdag met grote meerderheid voor afschaffing van het verbod op zaken als invoer, transport en bezit van kernwapens. Daarmee nam het een stap nader tot de NAVO wat betreft de positie rond kernwapens. In 2023 trad het land al toe tot het militaire bondgenootschap, na decennia waarin het geen lid van de NAVO wilde worden.

Desgevraagd zegt Rutte in Brussel niet al te veel te kunnen uitweiden over zijn positie rond de Finse keuze, maar benadrukt hij dat "het feit dat ik de term historisch gebruik" veelzeggend is over zijn kijk op de stap van Helsinki.

Finland deelt 1340 kilometer grens met Rusland, bestaande uit veelal ongerepte natuur. Het land sloot de oostgrens met Rusland eind 2023.