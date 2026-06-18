ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAVO-chef Rutte noemt Finse kernwapenwet 'historische keuze'

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 14:59
anp180626125 1
BRUSSEL (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte noemt de keuze van Finland om het totaalverbod op kernwapens af te schaffen een "historische keuze". Dat zegt de NAVO-secretaris-generaal desgevraagd tegen journalisten in Brussel, waar de defensieministers van NAVO-lidstaten bijeen waren voor overleg.
Het Finse parlement stemde woensdag met grote meerderheid voor afschaffing van het verbod op zaken als invoer, transport en bezit van kernwapens. Daarmee nam het een stap nader tot de NAVO wat betreft de positie rond kernwapens. In 2023 trad het land al toe tot het militaire bondgenootschap, na decennia waarin het geen lid van de NAVO wilde worden.
Desgevraagd zegt Rutte in Brussel niet al te veel te kunnen uitweiden over zijn positie rond de Finse keuze, maar benadrukt hij dat "het feit dat ik de term historisch gebruik" veelzeggend is over zijn kijk op de stap van Helsinki.
Finland deelt 1340 kilometer grens met Rusland, bestaande uit veelal ongerepte natuur. Het land sloot de oostgrens met Rusland eind 2023.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1822919855

Brussel legt bom onder box 3: beleggen via bv straks fiscale goudmijn

251631038_m

Bijna alle hartaanvallen worden veroorzaakt door deze vier risicofactoren

159947204_m

Zoveel kost een airco op een hete zomerdag aan stroom

shutterstock_2075039719

De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken”

ANP-474248146

Komische parodie over comeback Thijs Römer gaat viraal: Katja kan er niet om lachen

shutterstock_2652506343

33 graden: Zo bouw je je stadswoning in één dag om tot een “nachtkoel‐station”

Loading