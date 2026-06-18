Uitzondering voor boskap in Natura 2000-gebieden verdwijnt

DEN HAAG (ANP) - Een uitzondering die de drempel verlaagt voor boskap in Natura 2000-gebieden, verdwijnt. Wie in deze beschermde gebieden bos weghaalt, moet ook weer ergens bomen terugplanten, staat in een voorstel dat landbouw- en natuurminister Jaimi van Essen (D66) heeft gepubliceerd voor reacties.

De 'herbeplantingsplicht' geldt al voor bossen buiten Natura 2000-gebied, maar binnen de beschermde natuurgebieden zijn de regels anders. "Hierdoor verdwijnt er soms bos in deze gebieden, terwijl het juist de bedoeling is dat het totale bosareaal in Nederland groeit", staat in een uitleg van het voorstel. Ook het melden van boskap in de natuurgebieden wordt verplicht, net als in de rest van Nederland.

De overheid wil dat er 10 procent meer bos is in 2030 ten opzichte van tien jaar eerder. Dat betekent dat er ongeveer 37.000 hectare bos bij zou moeten, schreef het landbouwministerie in 2020. Naar verwachting zou 3400 hectare bos dat in Natura 2000-gebieden is gekapt, moeten worden teruggeplant.