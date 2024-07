NAVO eens: weg van Oekraïne naar NAVO is onomkeerbaar

WASHINGTON (ANP) - De NAVO-landen zijn het op de top in Washington eens geworden over een krachtiger belofte aan Oekraïne dat het land tot het bondgenootschap mag toetreden. Oekraïnes weg naar het NAVO-lidmaatschap is "onomkeerbaar", hebben ze afgesproken. Maar die toezegging aan het door Rusland belaagde land betekent niet dat er niet nog veel moet gebeuren, stellen de NAVO-lidstaten in dezelfde adem.

Oekraïne smeekt sinds de Russische invasie tweeënhalf jaar geleden om snel te worden toegelaten als lid. Dan zouden ze de verzekering krijgen dat de 32 leden van de westerse militaire alliantie het verdrijven van Rusland ook als hun strijd beschouwen. Maar de NAVO is huiverig, de grote beschermheer de Verenigde Staten voorop. Aansluiting van Oekraïne mag de NAVO niet meesleuren in een oorlog tegen Rusland, waarschuwen met name Washington en ook Berlijn. Ook al kan het in de verdediging gedrongen Oekraïne een morele opsteker wel gebruiken.

De Oekraïense regering maakt wel grote vorderingen om zich klaar te stomen voor de NAVO en ook de Europese Unie, stellen ze vast. Die vorderingen zijn "heel indrukwekkend", zegt buitenlandminister Caspar Veldkamp op de top. "Maar een aantal bondgenoten vindt het toch ook echt van belang dat Oekraïne stappen blijft maken op die hervormingen."

De NAVO-landen drukken dat uit in de gezamenlijke verklaring, die ook in handen is van het ANP. Ze zullen Oekraïne steunen op de eenrichtingsweg naar het lidmaatschap, "terwijl Oekraïne dit essentiële werk voortzet".