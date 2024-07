George Clooney ziet 'vriend' Biden niet als geschikte kandidaat

George Clooney heeft Joe Biden opgeroepen zich terug te trekken als presidentskandidaat. Hij schrijft in een opiniestuk in The New York Times dat hij Biden als een vriend beschouwt, maar dat het duidelijk is dat het zo niet verder kan. De Amerikaanse acteur zegt de president drie weken geleden nog te hebben gezien op een fondsenwervingsbijeenkomst en dat toen duidelijk was dat hij niet dezelfde man was als in 2010 of 2020. "Hij was de man die we allemaal hebben gezien tijdens het debat."

Clooney verwees daarmee naar het rampzalig verlopen debat tussen Biden en zijn rivaal Donald Trump. De 81-jarige president kwam soms nauwelijks uit zijn woorden en dat leidde tot discussie over zijn geschiktheid als presidentskandidaat. Clooney schrijft nu dat Democratische partijleiders moeten stoppen met 51 miljoen mensen voorhouden "dat ze iets anders hebben gezien dan wat ze hebben gezien".

De acteur, die zichzelf als Democraat ziet, velt een hard oordeel over Biden: "We gaan in november niet winnen met deze president." Ook dreigen parlementszetels verloren te gaan als er geen andere kandidaat komt, vreest hij. "En dat is niet alleen mijn mening. Het is de mening van iedere senator, ieder congreslid en iedere gouverneur die ik achter gesloten deuren heb gesproken. Allemaal. Ongeacht wat ze publiekelijk volhouden."

Eerder sprak ook schrijver Stephen King zich al uit over de kandidatuur van Biden. Hij vond dat Biden zich - omwille van "het Amerika waar hij zo van houdt" - zich niet opnieuw verkiesbaar moest stellen.