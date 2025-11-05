ECONOMIE
Schoof: onder Venetiaan werd relatie met Nederland sterker

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 22:53
DEN HAAG (ANP) - Onder de Surinaamse president Ronald Venetiaan werden de banden tussen Suriname en Nederland sterker, aldus demissionair premier Dick Schoof. Het presidentschap van Venetiaan was "een periode waarin de relatie met Nederland verder verdiepte, gebaseerd op wederzijdse betrokkenheid tussen beide landen".
Woensdag werd bekend dat Venetiaan op 89-jarige leeftijd is overleden. Hij leidde Suriname van 1991 tot 1996 en daarna van 2000 tot 2010.
"Met het overlijden van Ronald Venetiaan is een zeer markante en geliefde Surinamer heengegaan. Venetiaan was docent, parlementslid, minister en in totaal 15 jaar president van het land", laat Schoof op X weten. "Venetiaan werd geroemd om zijn economische vernieuwingen en versterking van de democratische instituties."
