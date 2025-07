Struycken weet nog niet wat asielwet voor cellentekort betekent

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Teun Struycken (Justitie, NSC) weet nog niet wat de strengere asielwet gaat betekenen voor het al nijpende cellentekort. De Tweede Kamer stemde na een chaotische dag in met de asielwet, waarin nu ook staat dat illegaliteit en hulp aan illegalen strafbaar zijn. Illegalen of helpers kunnen tot zes maanden celstraf krijgen, terwijl het kabinet vanwege het cellentekort nu al toestaat dat gevangenen tot twee weken eerder de cel mogen verlaten.

"Ik kan nog helemaal niet overzien wat dit op termijn betekent", zei Struycken voorafgaand aan de ministerraad. "Het is nog heel vers."

Het is nog onduidelijk of de aangepaste wet zal leiden tot vervolging van bijvoorbeeld het Leger des Heils, dat mensen helpt met voedsel of onderdak. Hierover moet de Raad van State nog adviseren, terwijl de wet al is aangenomen door de Tweede Kamer. Struycken denkt dat het Openbaar Ministerie niet snel tot vervolging over zal gaan. "Maar ik kan het nu nog niet overzien."