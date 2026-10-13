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NAVO kijkt naar extra bescherming Zwarte Zee na droneaanvallen

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De NAVO zegt te kijken of zij de bescherming van de Zwarte Zee moet opschroeven. NAVO-landen aan die zee zouden dat graag zien nu de oorlog van Rusland tegen Oekraïne daar weer vaker ook koopvaardijschepen raakt.
NAVO-topman Mark Rutte belde dinsdag met de Bulgaarse premier Rumen Radev, nadat opnieuw twee vrachtschepen waren getroffen door drones. Radev zegt nog niet te kunnen hardmaken dat Rusland daarachter zat, maar dat alles wel in die richting wijst. Zijn regering ontbood alvast de Russische ambassadeur. Sofia vroeg de NAVO onder meer om hulp bij het onderzoek naar de aanvallen.
"De NAVO heeft zijn opstelling langs de oostflank al versterkt en zal de veiligheidssituatie blijven monitoren", liet Rutte na het telefoontje weten op X. De NAVO past volgens hem "waar nodig" haar opstelling aan. De NAVO kijkt, wakend over de veiligheid van Zwarte Zeelanden Roemenië, Bulgarije en Turkije, volgens een NAVO-woordvoerder sowieso mee bij het onderzoek naar de incidenten.
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