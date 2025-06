NAVO komt Spanje tegemoet met 'lossere' formule voor NAVO-norm

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - De NAVO wil dwarsligger Spanje overhalen met een iets lossere omschrijving van de nieuwe NAVO-norm voor defensie-uitgaven, meldt een NAVO-diplomaat. De soepeler bewoordingen moeten ervoor zorgen dat de 32 NAVO-landen het woensdag op de top in Den Haag toch eens worden over de cruciale afspraak. "We zeggen toe" om 5 procent van de omvang van hun economie aan defensie en ondersteunende zaken te gaan besteden, zouden de NAVO-leiders in Den Haag uitspreken. Dat zou nu "Bondgenoten zeggen toe", worden.