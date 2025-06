Revolutionaire Garde waarschuwt militairen VS voor reactie

TEHERAN (ANP/DPA/RTR/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) heeft de Amerikaanse bases in de regio gewaarschuwd voor een mogelijke aanval, meldt het persbureau Fars. Iran heeft gezegd dat de Amerikaanse aanval op belangrijke nucleaire installaties in het land niet onbeantwoord kan blijven, maar laat vooralsnog in het midden hoe een tegenaanval eruit zou kunnen zien.

"Door vreedzame nucleaire installaties aan te vallen, hebben [de Amerikaanse troepen] zichzelf in feite in rechtstreeks gevaar gebracht", aldus de IRGC volgens Fars.

Er zitten zo'n 40.000 Amerikaanse militairen in de regio, deels ook in de buurt van Iran. Eerder waarschuwde de IRGC al dat het grote aantal Amerikaanse bases in de regio voor de VS geen kracht zijn maar een "punt van kwetsbaarheid". Ook heeft de garde gewaarschuwd dat de VS rekening moeten houden met "betreurenswaardige reacties".