Queerorganisaties vechten verwijdering accounts door Meta aan

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse queerorganisaties zetten samen met burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom een eerste juridische stap tegen Meta om de verwijdering van tientallen Instagram-accounts aan te vechten. Het moederbedrijf van het platform handelt tegen de wet door accounts zonder geldige reden en bezwaarprocedure te sluiten, stellen onder meer COC Nederland, Club Church en No Limits! Art Castle.

"De afgelopen maanden zijn talloze Instagram-accounts van organisaties binnen de lhbtiqa+-gemeenschap verwijderd", aldus de organisaties. Sommige werden al vaker verwijderd en later hersteld. "We hebben onze accounts terug, maar voor hoe lang?", aldus Club Church. "Het creëert onzekerheid binnen de hele lhbtiqa+-gemeenschap." COC vult aan: "We kunnen niet laten gebeuren dat onze gemeenschappen online worden uitgewist of het zwijgen wordt opgelegd."

In een juridische brief aan Meta eisen de organisaties duidelijke uitleg bij blokkades en een menselijk oordeel over de inhoud en contact daarover. Het bedrijf gebruikt voor die laatste twee zaken kunstmatige intelligentie en dat mag niet.