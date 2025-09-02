NAVO neemt verstoren gps door Rusland 'heel serieus'

LUXEMBURG (ANP) - De NAVO neemt het verstoren door Rusland van de gps-signalen die bijvoorbeeld vliegtuigen gebruiken hoog op, zegt NAVO-chef Mark Rutte. "We zetten ons dag en nacht in om ervoor te zorgen dat ze dit niet nog eens doen", verzekerde Rutte op bezoek in Luxemburg.

Het vliegtuig van EU-kopstuk Ursula von der Leyen moest zondagmiddag zonder gps-navigatiehulp landen in Bulgarije. Het satellietsignaal werd verstoord en Rusland is hoofdverdachte, deelden de Bulgaarse autoriteiten naderhand mee.

De NAVO neemt zulke 'jamming' "heel serieus", zei Rutte dinsdag. Zulke verstoringen hebben "potentieel rampzalige gevolgen". "Dat is precies waarom de NAVO meer doet tegen cyber- en 'hybride' aanvallen", ontwrichting van andermans samenleving zonder geweldsmiddelen. "We hebben beleid afgesproken om effectiever te zijn op dit gebied."