India wil dit jaar nog beginnen met commerciële chipproductie

Economie
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 11:55
anp020925110 1
NEW DELHI (ANP/AFP) - India begint voor het einde van dit jaar met de commerciële productie van chips, meldde premier Narendra Modi. Hij wil dat het land een wereldwijd knooppunt wordt voor chipinnovatie.
"Dit laat zien hoe snel India vooruitgang boekt in de halfgeleiderindustrie", zei Modi dinsdag over de plannen tijdens een conferentie in New Delhi over halfgeleiders in India. Het Amerikaanse chipbedrijf Micron Technology en het Indiase Tata zijn volgens hem al begonnen met het maken van testchips. De chipmarkt in India is de afgelopen jaren gegroeid van 38 miljard dollar in 2023 naar 45 tot 50 miljard dollar in 2024 en 2025. Tegen 2030 moet dit 100 tot 110 miljard dollar zijn.
Het land is de op vier na grootste economie ter wereld en de snelst groeiende van de grote economieën. India is zwaar getroffen door de Amerikaanse importheffingen van 50 procent en zoekt nieuwe groeimogelijkheden.
