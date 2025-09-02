ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Palestijnse burgemeester van Hebron opgepakt door Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 12:02
anp020925113 1
TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische krijgsmacht heeft de burgemeester van Hebron op de Westelijke Jordaanoever opgepakt. Tayseer Abu Sneineh zou volgens de autoriteiten Hamas en Islamitische Jihad hebben gesteund, zeggen bronnen. De Israëlische autoriteiten hebben de aanhouding nog niet bevestigd.
De gemeenteraad heeft de aanhouding veroordeeld. "Deze brutale aanval is niet alleen op de burgemeester zelf gericht, maar ook tegen de wensen van de bevolking van Hebron en de instituties waar zij op hebben gestemd", aldus het stadsbestuur.
Palestijnse media melden dat Israël het stadsbestuur zou willen vervangen. Invloedrijke sjeiks hebben in juli plannen gepresenteerd om van de stad een emiraat te maken met vreedzame banden met Israël.
Abu Sneineh is een voormalig lid van Fatah. Hij heeft in Israël vastgezeten voor een aanslag in 1980 waarbij zes Joden om het leven kwamen.
Vorig artikel

NAVO neemt verstoren gps door Rusland 'heel serieus'

Volgend artikel

Staat moet Afghaanse bewakers helpen naar Nederland te komen

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

ANP-506889406 (1)

Eva Jinek: 'zonder make-up had ik geen TV-carrière!’

ANP-534663067

Azie bouwt onder leiding van Xi alliantie tegen Donald Trump

ANP-517698316

Hoe kan het dat vechthonden niet verboden zijn?

anp010925126 1

Sneu: Van Vroonhoven wil niet door in politiek na daling op NSC-lijst