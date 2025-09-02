Palestijnse burgemeester van Hebron opgepakt door Israël

TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische krijgsmacht heeft de burgemeester van Hebron op de Westelijke Jordaanoever opgepakt. Tayseer Abu Sneineh zou volgens de autoriteiten Hamas en Islamitische Jihad hebben gesteund, zeggen bronnen. De Israëlische autoriteiten hebben de aanhouding nog niet bevestigd.

De gemeenteraad heeft de aanhouding veroordeeld. "Deze brutale aanval is niet alleen op de burgemeester zelf gericht, maar ook tegen de wensen van de bevolking van Hebron en de instituties waar zij op hebben gestemd", aldus het stadsbestuur.

Palestijnse media melden dat Israël het stadsbestuur zou willen vervangen. Invloedrijke sjeiks hebben in juli plannen gepresenteerd om van de stad een emiraat te maken met vreedzame banden met Israël.

Abu Sneineh is een voormalig lid van Fatah. Hij heeft in Israël vastgezeten voor een aanslag in 1980 waarbij zes Joden om het leven kwamen.