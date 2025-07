NAVO ruilt luchtvloot nog niet in voor drones, zegt generaal

BERLIJN (ANP/DPA) - De NAVO blijft voorlopig leunen op haar 'traditionele' luchtmacht en ruilt niet al haar gevechtsvliegtuigen in voor drones, denkt de baas van de Duitse luchtmacht. Zeker sinds de oorlog in Oekraïne voorspellen sommige experts een spoedig einde voor het bemande gevechtsvliegtuig.

Maar de oorlog in Oekraïne is "geen blauwdruk" voor de NAVO en het luchtwapen, vindt luitenant-generaal Holger Neumann, die in mei het bevel kreeg over de Luftwaffe. Daar kunnen vliegtuigen nauwelijks wat uitrichten en domineren drones het slagveld. Neumann trekt liever lessen uit de recente twaalfdaagse oorlog tussen Israël en Iran. "Dat is meer de manier waarop de NAVO het luchtwapen zou inzetten: beslissende slagen uitdelen diep in vijandelijk gebied en het luchtruim beheersen." Daarvoor zette Israël vooral zijn F-35's in, om vervolgens onbedreigd andere doelen te kunnen bestoken.