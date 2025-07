Verdachte aanval trein Duitsland naar psychiatrische kliniek

HAMBURG (ANP/AFP) - De verdachte van een aanval vorige week in een hogesnelheidstrein in Duitsland is naar een psychiatrische kliniek gebracht. De 20-jarige Syriër wordt ervan beschuldigd passagiers te hebben aangevallen met een bijl en hamer. Er vielen vier gewonden.

De politie meldt dat de man tijdens de aanval leed aan een "complexe stoornis van het schizofrene type" en dat dit "zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid aanzienlijk verminderd zou kunnen hebben".

Het motief voor het geweld in de trein, die van Hamburg naar Wenen ging, is nog niet bekend. Er is geen bewijs voor een islamitisch motief of banden met extremistische organisaties. Uit onderzoek blijkt dat de man "drugs in het lichaam" had, maar de soort drugs is nog niet definitief vastgesteld.

De Syriër kwam als minderjarige naar Oostenrijk en kreeg in 2022 de vluchtelingenstatus. Hij werd dit jaar veroordeeld voor mishandeling en belemmering van de rechtsgang. Er loopt een procedure om hem zijn status te ontnemen.