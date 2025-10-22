NAVO-schepen volgen Russisch oorlogsschip door het Kanaal

LONDEN (ANP) - Schepen van NAVO-landen hebben een Russisch oorlogsschip gevolgd dat door het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland voer, meldt de Britse marine. Ook een Nederlandse helikopter werd ingezet om het vaartuig te schaduwen.

Het Russische schip de Viceadmiraal Koelakov voer eerst over de Noordzee en ging toen via het Kanaal naar het westen. Het is niet bekend wat de bestemming van het vaartuig is.

De Britse torpedojager HMS Duncan is uitgevaren om het Russische schip te monitoren. Het is volgens de Britse marine de eerste keer dat een Brits schip een dergelijke operatie ondernam onder direct bevel van de NAVO.

Ook de Franse marine was betrokken bij de actie, maar het is niet duidelijk met hoeveel of wat voor soort schepen. Vanuit Nederland werd een NH90-helikopter ingezet.