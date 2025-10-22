ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAVO-schepen volgen Russisch oorlogsschip door het Kanaal

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 13:21
anp221025166 1
LONDEN (ANP) - Schepen van NAVO-landen hebben een Russisch oorlogsschip gevolgd dat door het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland voer, meldt de Britse marine. Ook een Nederlandse helikopter werd ingezet om het vaartuig te schaduwen.
Het Russische schip de Viceadmiraal Koelakov voer eerst over de Noordzee en ging toen via het Kanaal naar het westen. Het is niet bekend wat de bestemming van het vaartuig is.
De Britse torpedojager HMS Duncan is uitgevaren om het Russische schip te monitoren. Het is volgens de Britse marine de eerste keer dat een Brits schip een dergelijke operatie ondernam onder direct bevel van de NAVO.
Ook de Franse marine was betrokken bij de actie, maar het is niet duidelijk met hoeveel of wat voor soort schepen. Vanuit Nederland werd een NH90-helikopter ingezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

video-valencia-turistes-xarxes_1_630x630

Spanjaarden zijn toeristen zat: Nederlandse fietsers raken zwaar belaagd in Valencia

Loading