Zelfs sporters ontsnappen niet aan hersenschade door junkfood

Junkfood is slecht voor je hersenen, dat wisten we al. Maar kunnen we die schade oplappen door gewoon te gaan sporten? Een nieuwe studie laat zien dat het ingewikkelder is dan je zou denken.

Onderzoekers voerden ratten met vette, suikerrijke junkfood, vergelijkbaar met wat mensen op festivals of in fastfoodrestaurants eten . De helft van de ratten kreeg toegang tot een loopwiel om vrijwillig te rennen, de andere niet. Vervolgens werden hun gedrag, hersengezondheid, hormonen en darmbacteriën getest.

Bewegen doet veel

Het goede nieuws eerst: beweging werkte als een natuurlijk antidepressivum, zelfs bij ratten die zich te goed deden aan junkfood. De rennende ratten vertoonden minder depressief gedrag, hadden minder angst en leerden beter. Ook verbeterde hun stofwisseling. Insuline en leptine, die door junkfood waren gestegen, daalden weer door beweging. Tegelijkertijd stegen hormonen die goed zijn voor de hersenen, zoals GLP-1.

In de darmen gebeurde ook iets interessants. Junkfood veranderde drastisch welke bacteriën en stoffen daar aanwezig waren. Beweging kon dat maar gedeeltelijk herstellen, met name een aantal stoffen die belangrijk zijn voor de hersenen.

Junkfood is vreselijk voor de gezondheid