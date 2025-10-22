EHF houdt vanaf 2030 vierjaarlijkse Europese Handbalspelen

WENEN (ANP) - De Europese handbalfederatie (EHF) wil vanaf 2030 een nieuw vierjaarlijks toernooi organiseren onder de naam Europese Handbalspelen. De beste acht nationale ploegen van Europa bij de mannen en de vrouwen spelen om een startbewijs voor de Olympische Spelen.

Voor het nieuwe toernooi wordt vermoedelijk een week in september gereserveerd. Details over de opzet en deelnemers werkt de EHF in december verder uit. Het Nederlands vrouwenteam lijkt wel zeker van deelname. De ploeg behoort al jaren tot de top acht van Europa.

De Europese Handbalspelen vervangen niet het EK, dat elke twee jaar wordt gehouden. In het verleden was de huidige Europese kampioen verzekerd van een plek op de Olympische Spelen. Of dit zo zal blijven, is nog niet zeker.

"De Spelen van 2028 in Los Angeles en de Spelen van 2032 in Brisbane zullen buiten Europa plaatsvinden. Met de introductie van de Europese Handbalspelen garandeert de EHF dat er ook tijdens deze cyclus op olympisch niveau in Europa handbal wordt gespeeld", aldus EHF-voorzitter Michael Wiederer.