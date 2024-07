NAVO stuurt speciale gezant naar Oekraïne

BRUSSEL (ANP/DPA) - Er komt een speciale gezant van de NAVO in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Dat hebben de lidstaten besloten. De functionaris zal zich bezighouden met de coördinatie van de politieke en praktische steun van de NAVO op de grond.

De missie loopt vooruit op een NAVO-top van 9 tot 11 juli in Washington. Daar praten de lidstaten over een plan om de militaire hulp aan Oekraïne in zijn oorlog tegen Rusland in NAVO-verband te coördineren, in plaats van onder leiding van de Amerikanen in een contactgroep.

De NAVO is al tien jaar aanwezig in Kyiv met een verbindingskantoor en heeft er al sinds de jaren negentig een informatie- en documentatiecentrum. Deze vertegenwoordigingen hebben contact met Oekraïense ministeries en streven politieke dialoog en praktische samenwerking met Oekraïne na.

De nieuwe NAVO-functionaris moet onder meer toezien op de training van Oekraïense militairen in NAVO-landen. Deze missie anticipeert op de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Als Donald Trump die wint, komt de Amerikaanse steun aan Oekraïne tegen Rusland op losse schroeven te staan.