ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAVO veroordeelt drone-incident in Roemenië

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 7:54
anp290526046 1
BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - De NAVO heeft een incident veroordeeld waarbij een wooncomplex in Roemenië is geraakt door een drone. "Wij veroordelen de roekeloosheid van Rusland, en de NAVO zal haar verdediging tegen alle dreigingen blijven versterken, waaronder drones", meldt een woordvoerder van het bondgenootschap.
NAVO-lidstaat Roemenië grenst aan Oekraïne en er komen vaker drones terecht in het Roemeense luchtruim. Dit keer raakte zo'n toestel het dak van een woongebouw in Galati, waar brand uitbrak. Twee mensen raakten gewond. Roemenië heeft het voorval omschreven als een "ernstige en onverantwoordelijke escalatie van Rusland" en zegt bondgenoten en NAVO-topman Mark Rutte te hebben geïnformeerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

168925989_m

Waarom intelligente mensen niet tegen lawaai kunnen

74e82fa_upload-1-tl6i1aka3e2d-rea10946547

Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

shutterstock_2640639183

Waar je op moet letten als je op je veertigste van baan verandert

Loading