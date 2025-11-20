ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wilders wordt tweede ondervoorzitter Tweede Kamer

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 15:32
bijgewerkt om donderdag, 20 november 2025 om 15:59
anp201125178 1
PVV-leider Geert Wilders wordt de tweede plaatsvervanger van de nieuw verkozen Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen. Dat maakte Van Campen eerder donderdag bekend, voorafgaand aan een debat. Van Campen wordt in eerste instantie vervangen door Wieke Paulusma (D66), maar als ook zij niet kan, neemt Wilders de voorzittershamer over in de plenaire zaal.
Op X schrijft Wilders dat "iemand ervoor moet zorgen dat het Presidium zich klein maakt en zich vooral - bij voorkeur alleen - met zaken als koffie en wc-papier bezighoudt".
Wilders' partijgenoot Martin Bosma moest eerder deze week zijn positie als Kamervoorzitter afstaan aan Van Campen. Bosma verloor na drie rondes van de VVD'er.
Naast Wilders en Paulusma zijn ook de Kamerleden Marjolein Moorman (GroenLinks-PvdA), Harmen Krul (CDA), Joost Eerdmans (JA21) en Ingrid Michon-Derkzen (VVD) toegetreden tot het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading