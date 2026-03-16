NAVO verwijst hulpverzoek Trump door naar lidstaten

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 11:22
anp160326119 1
BRUSSEL (ANP) - De NAVO betrekt het verzoek van de Verenigde Staten om hulp bij het openen van de Straat van Hormuz niet op zichzelf, maar verwijst voorlopig door naar de individuele NAVO-landen. De Amerikaanse president Donald Trump maant de bondgenoten om te komen assisteren bij het doorbreken van de Iraanse blokkade en waarschuwt dat "het heel slecht voor de toekomst van de NAVO" zou zijn als ze dat niet doen.
NAVO-landen "hebben al een stap vooruitgezet om extra beveiliging in de Middellandse Zee te bieden", zegt een NAVO-bron. "We zijn ons ervan bewust dat individuele bondgenoten met de VS en anderen praten over wat ze nog meer zouden kunnen doen, inclusief in het kader van de veiligheid in de Straat van Hormuz."
Veel Europese landen zijn kritisch over de oorlog tegen Iran die de VS en Israël zijn begonnen en staan niet te trappelen om steun te verlenen. Landen als Frankrijk en ook Nederland willen wel helpen de gevolgen ervan voor bondgenoten in Europa en het Midden-Oosten te verlichten.
ANP-447877175

158649099_m

ANP-530454993

ANP-552957743

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

generated-image (1)

