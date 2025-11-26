Rechtszaak Palestine Action begonnen om Brits verbod op te heffen

LONDEN (ANP/AFP) - De rechtszaak tegen het Verenigd Koninkrijk om Palestine Action te bestempelen als terroristische organisatie is woensdag begonnen. De overheid verbood de pro-Palestijnse groep in juli, enkele dagen nadat activisten een luchtmachtbasis in het zuiden van Engeland waren binnengedrongen. Een van de oprichters stapte na het verbod naar de rechter, haar advocaat noemde het een "autoritaire beperking van protest".

Het ministerie van Binnenlandse Zaken beschuldigt de organisatie van intimidatie, vermeend geweld en ernstig letsel. Sinds de pro-Palestijnse groep werd verboden, zijn er zeker 2300 demonstranten opgepakt.

Het is volgens de advocaat de eerste keer dat een organisatie voor "directe burgerlijke ongehoorzaamheid" op de zwarte lijst is geplaatst. Hij benadrukte dat de groep nooit aanzet tot geweld tegen mensen.

Een kleine groep demonstranten verzamelde zich woensdag buiten de rechtbank om steun uit te spreken voor Palestine Action.