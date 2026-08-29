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NBC News-team ook aangevallen door kolonisten op Westoever

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 21:36
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NABLUS (ANP) - Bij het geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever zaterdag zijn ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Dat meldt het Amerikaanse medium in een reconstructie op de eigen site.
Zaterdag vielen tientallen kolonisten twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. De Israëlische krijgsmacht (IDF) verklaarde later op X dat het had opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven. Daarbij werden onder meer voertuigen geconfisqueerd.
NBC schrijft dat een vierkoppige videocrew na een interview met een Palestijn werd klemgereden door een auto met daarin meerdere kolonisten. Die sprongen met stokken uit hun voertuig, waarna ze begonnen met slaan en stenen wierpen. Zowel de geïnterviewde als de journalisten werden daarbij geraakt.
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
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