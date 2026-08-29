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Pogačar breekt sleutelbeen en nekwervel bij val in Vuelta

Sport
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 21:22
bijgewerkt om zaterdag, 29 augustus 2026 om 21:54
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Wielrenner Tadej Pogačar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn valpartij in de achtste etappe van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates zaterdagavond bekendgemaakt via X. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in een vlakke etappe in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten.
"Zijn conditie is stabiel en hij wordt grondig medisch onderzocht in het ziekenhuis", zegt de ploegdokter van UAE in het bericht op X. "Gelukkig zijn er geen andere grote blessures en geen neurologische uitval."
Vanwege zijn hersenschudding wordt Pogačar nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen. Voor het herstel van een sleutelbeen wordt doorgaans zes weken gerekend. Daarmee zou deelname aan het wereldkampioenschap voor de regerend wereldkampioen in gevaar komen.
Door het uitvallen van Pogačar heeft de Spanjaard Enric Mas de leiding in de Vuelta overgenomen. Mas besloot de rode leiderstrui uit respect voor de Sloveen niet aan te doen bij de podiumceremonie.
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