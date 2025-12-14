ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NCTV: ook in Nederland alertheid geboden na aanslag in Sydney

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 16:06
anp141225102 1
AMSTERDAM (ANP) - De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft met afschuw gereageerd op de dodelijke schietpartij op Bondi Beach in Sydney. "Ook in Nederland is alertheid geboden", zegt NCTV-baas Wieke Vink in een reactie.
Meerdere schutters openden zondag het vuur op het bekende strand, waar op dat moment een chanoekaviering was. Zeker twaalf mensen kwamen om het leven, onder wie een van de schutters. Volgens de autoriteiten ging het vermoedelijk om een terroristische daad.
"We leven mee met de slachtoffers en de nabestaanden", aldus Vink. In Nederland is het dreigingsniveau voor een terroristische ​aanslag eind 2023 opgeschaald naar niveau 4 op een schaal van 5. ​"Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. ​Op specifieke locaties kunnen zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn genomen ​naar aanleiding van het dreigingsniveau", meldt de NCTV.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

91415304_l

Je lijkt zwak door je troep en chaos, maar je bent juist sterk

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

1920x1080_cmsv2_ed52e1be-887c-5518-af11-041e0d83a879-9549162

Gen Z tegen de burn-out: wat kunnen jongeren zelf doen?

78521a6a-2865-4afe-8de7-bdef357be9ab

De wijnen die je volgens de Financial Times moet drinken deze kerst

shutterstock_2438614625

De komende jaren moet blijken of de democratie en de EU overleven

Loading