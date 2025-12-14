NCTV: ook in Nederland alertheid geboden na aanslag in Sydney

AMSTERDAM (ANP) - De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft met afschuw gereageerd op de dodelijke schietpartij op Bondi Beach in Sydney. "Ook in Nederland is alertheid geboden", zegt NCTV-baas Wieke Vink in een reactie.

Meerdere schutters openden zondag het vuur op het bekende strand, waar op dat moment een chanoekaviering was. Zeker twaalf mensen kwamen om het leven, onder wie een van de schutters. Volgens de autoriteiten ging het vermoedelijk om een terroristische daad.

"We leven mee met de slachtoffers en de nabestaanden", aldus Vink. In Nederland is het dreigingsniveau voor een terroristische ​aanslag eind 2023 opgeschaald naar niveau 4 op een schaal van 5. ​"Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. ​Op specifieke locaties kunnen zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn genomen ​naar aanleiding van het dreigingsniveau", meldt de NCTV.