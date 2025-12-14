Aanhoudingen bij anti-azc-protest Utrecht

UTRECHT (ANP) - Bij een protest van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie in Utrecht heeft de politie twee mannen aangehouden. Een 48-jarige man uit Rotterdam is gearresteerd voor verstoring van de openbare orde en een 20-jarige man uit Zutphen voor het dragen van een verboden teken. Volgens de politie gaat het om een teken "dat in de Tweede Wereldoorlog door groepen werd gebruikt die nationaalsocialistisch gedachtegoed verheerlijkten". Een woordvoerder zegt dat het niet gaat om een hakenkruis, maar wil niet zeggen wat de man wel droeg.

Enkele tientallen mensen demonstreerden aan de Europalaan, waar plannen zijn voor de vestiging van een nieuw asielzoekerscentrum. Daar zit nu al een noodopvang, maar die zou worden omgezet naar een permanente opvanglocatie. Ook was er een tegendemonstratie van de actiegroep New Neighbours, die voor de komst van het azc is.