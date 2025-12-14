ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanhoudingen bij anti-azc-protest Utrecht

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 16:17
anp141225103 1
UTRECHT (ANP) - Bij een protest van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie in Utrecht heeft de politie twee mannen aangehouden. Een 48-jarige man uit Rotterdam is gearresteerd voor verstoring van de openbare orde en een 20-jarige man uit Zutphen voor het dragen van een verboden teken. Volgens de politie gaat het om een teken "dat in de Tweede Wereldoorlog door groepen werd gebruikt die nationaalsocialistisch gedachtegoed verheerlijkten". Een woordvoerder zegt dat het niet gaat om een hakenkruis, maar wil niet zeggen wat de man wel droeg.
Enkele tientallen mensen demonstreerden aan de Europalaan, waar plannen zijn voor de vestiging van een nieuw asielzoekerscentrum. Daar zit nu al een noodopvang, maar die zou worden omgezet naar een permanente opvanglocatie. Ook was er een tegendemonstratie van de actiegroep New Neighbours, die voor de komst van het azc is.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

91415304_l

Je lijkt zwak door je troep en chaos, maar je bent juist sterk

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

1920x1080_cmsv2_ed52e1be-887c-5518-af11-041e0d83a879-9549162

Gen Z tegen de burn-out: wat kunnen jongeren zelf doen?

78521a6a-2865-4afe-8de7-bdef357be9ab

De wijnen die je volgens de Financial Times moet drinken deze kerst

shutterstock_2438614625

De komende jaren moet blijken of de democratie en de EU overleven

Loading