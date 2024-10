Gouden hockeysters Verschoor en De Waard lassen pauze in

UTRECHT (ANP) - Maria Verschoor en Xan de Waard maken voorlopig geen deel meer uit van het Nederlands hockeyteam. Ze hebben in een persoonlijk gesprek met de nieuwe bondscoach Raoul Ehren aangegeven dat ze ruimte nodig hebben en even minder met hockey bezig willen zijn.

De twee speelsters, die afgelopen zomer deel uitmaakten van de ploeg die in Parijs olympisch goud won, ontbreken om die reden in de eerste trainingsgroep die Ehren heeft samengesteld. "Ik heb aan zowel Maria als Xan aangegeven dat ik dat respecteer. Met beiden heb ik afgesproken dat ze contact met me opnemen als zij daar klaar voor zijn. Dan plannen we een gesprek in om te bespreken hoe de situatie dan is", aldus Ehren.

Verschoor gaf aan Ehren door dat ze vooral op zoek is naar mentale rust. De Waard, die aanvoerder was en twaalf jaar onafgebroken in Oranje speelde, lichtte haar keuze toe in een persbericht van de hockeybond: "Ik wil nu bewust kiezen voor ruimte om mezelf verder te ontwikkelen, zowel op maatschappelijk vlak als persoonlijk. De fysieke pijn die ik momenteel ervaar, speelt hierin een grote rol en heeft invloed op mijn plezier in het spel. Ik wil de tijd nemen om aan zowel mijn fysieke als mentale herstel te werken, zodat ik hopelijk weer met volle energie kan terugkeren."

De trainingsgroep van Ehren bestaat uit 29 speelsters. Julia Remmerswaal, Ilse Kappelle en Sabine Plönissen zijn niet opgeroepen. "Het zijn stuk voor stuk goede speelsters en ze waren geruime tijd een gewaardeerd onderdeel van de groep, maar op dit moment kies ik voor anderen op hun posities. Ik vond het belangrijk duidelijk aan te geven waar ze aan toe zijn" aldus Ehren, die ernaar uitziet om te beginnen met de trainingen. "De trainingsgroep is wat mij betreft een mooie mix tussen de bekende gouden olympiërs, speelsters die al eerder meetrainden en al een aantal interlands achter hun naam hebben staan en een aantal talentvolle speelsters die doorstromen vanuit Jong Oranje. Met deze groep gaan we hard aan de slag om er samen voor te zorgen dat we de concurrentie continu voor blijven."