Nederland blijft anders dan Duitsland steun aan Oekraïne melden

DEN HAAG (ANP) - Nederland blijft de militaire steun aan Oekraïne openbaar maken. Dat zei minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) vrijdag. Onlangs maakte de nieuwe Duitse regering bekend in vervolg te zwijgen over wapenleveranties aan de regering in Kyiv om de Russen niet wijzer te maken.

"Het is steeds weer een afweging", aldus Brekelmans. Maar hij vindt het ook belangrijk om Rusland te laten zien dat de steun doorgaat. Wel is er volgens de minister steeds overleg met Oekraïne over welke steun naar buiten kan worden gebracht. Zo wilde Kyiv weinig melden over de levering van F-16 gevechtsvliegtuigen.

Duitsland was lang transparant over de levering van militaire goederen. Naar verluidt hoopt de nieuwe Duitse regering door te zwijgen ook het publieke debat over het onderwerp te verminderen. In Duitsland speelt de discussie over de levering van Taurus kruisraketten. De vorige regering wilde daar niets van weten.