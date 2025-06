Witte Huis: geen gesprek tussen Trump en Musk gepland op vrijdag

WASHINGTON (ANP/RTR) - Voor vrijdag staat geen gesprek gepland tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Elon Musk, meldde een bron in het Witte Huis aan persbureau Reuters. Eerder meldde nieuwssite Politico dat er een telefoongesprek gepland was voor vrijdag om de ruzie tussen het tweetal bij te leggen.

Donderdag liepen meningsverschillen tussen Musk en Trump uit op een openlijke ruzie op X en Truth Social. Musk zei onder meer dat Trump moet worden afgezet en dat zijn naam wordt genoemd in de Jeffrey Epstein-dossiers. Trump stelde voor om overheidscontracten met Musks bedrijven op te zeggen.

Vorige week zwaaide Musk af als het hoofd van de taskforce DOGE, die de regering adviseert over bezuinigingen en het inkrimpen van de overheid. Tijdens de verkiezingscampagne was Musk nog een belangrijke steunpilaar van Trump. In de media werd hij ook wel omschreven als de 'first buddy'.