Nederland en bondgenoten willen samen pantservoertuigen kopen

BRUSSEL (ANP) - Nederland en vijf NAVO-bondgenoten willen samen pantservoertuigen gaan kopen. Dat kan bijvoorbeeld de prijs drukken en helpen de zogeheten CV90's eerder geleverd te krijgen.

Nederland trekt samen op met Zweden, Noorwegen, Finland, Estland en Litouwen. De defensieministers van deze zes landen hebben donderdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel getekend voor die samenwerking. Of Nederland binnenkort al orders plaatst en of nieuwe CV90's weer in het Limburgse Born zullen worden gemaakt, is nog onduidelijk. Finland zint op een miljardenaankoop, zegt de Finse minister van Defensie.

De samenwerking is niet alleen bedoeld om zelf makkelijker en goedkoper in te kopen. De zes landen kunnen ook Oekraïne aan CV90's helpen, laat het ministerie van Defensie weten.

Nederland heeft ongeveer honderdvijftig CV90's, die nu worden gemoderniseerd. De infanteriegevechtsvoertuigen van Zweedse makelij zien eruit als lichte tanks. Ze kunnen infanteristen vervoeren, maar ook zelf flink schieten.